Mersin’de 12 bin 620 paket kaçak sigara ele geçirildi

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılara yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, Halkkent Mahallesi’nde bir araçta ve 2 farklı adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda 12 bin 620 paket gümrük kaçağı sigara ve sigaralardan elde edildiği tespit edilen 27 bin 20 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.