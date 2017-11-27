Mersin’de 13 milyon 750 bin fidan toprakla buluşacak

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü Güzeloluk Orman İşletme Şefliği Payamlı mevkiindeki bin 500 dekar sahada ‘Erozyon Kontrol Projesi’ kapsamında ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Çalışmalara katılarak fidan dikim teknikleri hakkında bilgi veren Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, “Tarsus’tan Anamur’a 8 orman işletme müdürlüğümüzde fidan dikim çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. 2017 yılı ağaçlandırma programlarımız çerçevesinde 13 milyon 750 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Bu kapsamda civarda yaşayan orman köylülerimizi istihdam ediyoruz ve bu vesileyle yöre halkına destek oluyoruz. Çalışmalarımıza köylülerimizin destek vermesi işimizi daha da kolaylaştırıyor. Kendilerine ve çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.