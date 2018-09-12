Mersin'de 14 avukat yemin edip cübbe giydi

Mersin'de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan 14 avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'dan aldı.

Mersin Baro Odasında gerçekleşen yemin töreninde konuşan Yeşilboğaz, 15 Temmuz darbe girişimi sonucunda yargının ayakta kalan tek sacayağının avukatlar olduğunu savunarak, "Çünkü avukatlar biat etmedi. Sizler de biat etmezseniz, özgür ve bağımsız olursanız. Bu yolda yürürseniz hem siz kazanırsınız, ülkemiz kazanır, hukuk kazanır, adalet kazanır. Ruhsat alan meslektaşıma başarılı bir meslek hayatı diliyor, onların savunmanın bir neferi olarak yetişmelerine katkı sağlayan değerli ailelerine, hocalarına ve yanında staj yaptığı meslektaşımıza şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına sevgilerimi sunarım" dedi.