Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 16:13

Mersin’de 14 bin 568 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin’de polisin yaptığı iki ayrı çalışmada, 14 bin 568 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mersin’de 14 bin 568 paket kaçak sigara ele geçirildi

23 Haziran 2017 16:13


Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mithat Toroğlu Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan kontrollerde siyah poşet içerisinde toplam 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yapılan araştırmada araç sürücüsü şüpheli M.B.’nin kaçakçılık suçundan hakkında çok sayıda işlem yapıldığını tespit edilmesi üzerine, şüphelinin Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada ise 12 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaptığı çalışmada ise giden yolcu bölümünde durumundan şüphelenilen İ.Ş. ve A.K.’nin üzerinde ve yanında bulunan eşyalarda yapılan kontrollerde bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ile 25 paket çay ele geçirdi.


Olaylarla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:17
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :21:59
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!