Mersin’de 14 bin 568 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mithat Toroğlu Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan kontrollerde siyah poşet içerisinde toplam 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yapılan araştırmada araç sürücüsü şüpheli M.B.’nin kaçakçılık suçundan hakkında çok sayıda işlem yapıldığını tespit edilmesi üzerine, şüphelinin Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada ise 12 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaptığı çalışmada ise giden yolcu bölümünde durumundan şüphelenilen İ.Ş. ve A.K.’nin üzerinde ve yanında bulunan eşyalarda yapılan kontrollerde bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ile 25 paket çay ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.