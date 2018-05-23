Mersin’de 15 kilo eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürülüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Mezitli ilçesi Kaleköy Mahallesi’nde bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisini alan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan karara istinaden ikamette arama yapan ekipler, 15 kilogram 400 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.