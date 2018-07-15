Mersin’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, yakınlarına sabır diledi.

Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri ile protokol üyeleri katıldı. Kur’an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla başlayan törende Elvan ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek karanfil bıraktı. Burada şehit aileleriyle de yakından ilgilenen protokol üyeleri, onlarla sohbet ettiler.

Tören sonunda konuşan Elvan, 2 yıl önce bugün hain darbe girişimiyle ülkenin karşı karşıya kaldığını söyledi. 15 Temmuz’da milletin bayraklarını evlerinden alarak sokakları, caddeleri doldurduğunu belirten Elvan, "Bu millet geleceği, birliği, bütünlüğü, istiklal ve istikbali için o gece müthiş bir mücadele sergilediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrılarıyla birlikte hain darbecilere karşı bir direniş yapıldı. Milletimiz bu hain darbecilere, işgalcilere, bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışanlara fırsat vermediler. Çok şükür bugünlere geldik. Milletimiz demokrasimize, ay yıldızlı al bayrağımıza, devletimize sahip çıktı. Bugün hiçbir zaman unutmamamız gereken bir gün. Sürekli olarak hatırlamamız gereken bir gün. Bugün o anki duyguyu yaşamış gibi hissediyorum. Sadece bizler değil çocuklarımız, gelecek nesiller mutlaka 15 Temmuz’u unutmamalı ve her 15 Temmuz’da milletimizin demokrasiye, devletine, milletine, bayrağına nasıl sahip çıktığını bütün dünyaya göstermeliyiz" dedi.

15 Temmuz şehitlerini rahmetle ve minnetle anan Elvan, "Elbette gazilerimiz de var. Biz şöyle görüyoruz. Milletimiz 15 Temmuz’da göstermiş olduğu direnişle, o güçlü mücadeleyle gaziliği hak ettiğini düşünüyoruz. Allah milletimizinden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Biz bugünlere gelmişsek, bugün burada huzur, güven içerisinde bulunuyorsak, ülkemiz büyümeye, güçlenmeye devam ediyorsa işte o 15 Temmuz gecesi başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu milletimize borçluyuz. Milletimizin bu ülkeye ne kadar çok sahip çıktığını hep birlikte gördük. Artık bundan sonraki süreçte ne darbeye teşebbüs edebilirler ne herhangi bir vesayete teşebbüs edilemeyecektir. Böyle bir girişim halinde de milletimiz nasıl ki 15 Temmuz’da bunun cevabını vermişse yine mutlaka verir. Bugünü her yıl anacağız" diye konuştu.