Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşe eski Bakan Elvan’ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri ile kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünden başlayan yürüyüşe, mehteran ekibi de eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Meydanda Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliklerde, İl Müftüsü Şaban Kondi dua ettirdi. Ardından konuşan Lütfi Elvan, şehitlerle iftihar ettiklerini söyledi. 15 Temmuz’da sadece yaralanan vatandaşların gazi olmadığını belirten Elvan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen milletimiz gazi unvanını hak etmiştir. Gazilerimizle iftihar ediyoruz. Bir millet nasıl ayağa kalkar, bir millet nasıl demokrasiye sahip çıkar, bir millet nasıl milli iradeye çıkar, bir millet nasıl istiklalini kanı pahasına çiğnetmez bunu Türk milleti gösterdi. Onun için 15 Temmuz milletimizin adeta ikinci istiklal mücadelesi olmuştur. Dünyaya verilen demokrasi dersi olmuştur. O gün meydanlara inen, bugünde o bilinçle, o inançla meydanlarda nöbet tutan herkesi tebrik ediyorum. Bizi Allah’ın izniyle kimse yolumuzdan çeviremeyecek. Kimse millet iradesine set vuramayacak. Artık Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha da güçlenerek 2023 hedeflerimizi gerçekleştirerek birliğimiz güçlendirerek, Türkiye düşmanlarına hiçbir şekilde fırsat vermeyerek hep birlikte yeni bir gelecek inşa ediyoruz" dedi.

Türk bayrağının hiç inmeyeceğinin altını çizen Elvan, "Bu ezanlar hiç susmayacak. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan olarak güçlü Türkiye’yi hep birlikte daha da güçlendirerek milletimizi hak ettiği geleceğe birlikte taşıyacağız. Vatandaşlarımız demokrasi mücadelesi verirken o demokrasi, demokrasi diyenler sessizlerdi, kınayamadılar bile. O Avrupa ülkeleri, gelişmiş ülkeler, biz demokrasi dersi vermek isteyenler bu darbe girişimi karşısında sessiz kaldılar. Çünkü Türkiye için demokrasi önemli değildi, onlar için önemliydi. Çünkü Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü önemli değildi onlar için. Onlar için bu ülkenin bölünmesi, parçalanması önemliydi ama Türk milleti o hainlere, düşmanlara karşı tek yürek oldu. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise “Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde onun çağırısıyla meydanlara indi ve vatanına, milletine, ülkesine sahip çıktı, darbe girişimin bertaraf etti. O gece Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce milletimiz demokrasiye nasıl sahip çıkılır tüm dünyaya göstermiştir. Dünyada demokrasi şampiyonu olan nice ülkeler bu demokrasi sınavında sınıfta kalmışlardır. Dünyanın 4 bir yanında nice insanlar ülkemiz, vatanımız, milletimiz için dua etmişlerdir. Onların duası yüce milletimizin üstün gayretiyle bu darbe girişim bertaraf edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da insanın elindekinin kıymetini ancak yitirdikten sonra anladığını dile getirdi. Kıymet bilmenin kaybedince arkasından gözyaşı dökmek olmadığını vurgulayan Kocamaz, "Kıymet bilmek, daha elindeyken o değere sahip çıkabilmektir. Biz maalesef 27 Mayıs 1960 ihtilali, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül ihtilali ve 28 Şubat örtülü darbesi öncesinde milli irademize sahip çıkma kararlılığını gösteremedik. Elbette bunun tek sebebi, aziz milletimizin gözbebeği olarak gördüğü ordusuna, darbe yapsa bile sahip çıkmasıydı. Ancak o darbelerin hiç birinde, milletin silahını millete doğrultan vatansızlar çıkmamıştı. O darbelerin hiç birinde Gazi Meclisimiz hedef alınmamıştı. 15 Temmuz 2016’da ise ’olmaz’ dediğimiz ne varsa başımıza geldi. Millet olarak o gece büyük bir sınavdan geçtik. Silahlı kuvvetlerimiz içinde yuvalanan bir ihanet şebekesinin suikastına uğradık. Din kisvesine bürünmüş, gözünü hırs, yüreğini kin bürümüş bir cuntanın ihanetiyle sarsıldık. Vatan savunması için kendilerine emanet edilen silahları aziz milletimize doğrultan insanlıktan nasibini almamış hainlerle tanıştık. Milli irademizin sembolü Gazi Meclisimizin kalleşçe bombalandığı sahneleri, yüreğimiz kan ağlayarak ibret ve dehşetle izledik. Elbette o gece sadece bir ihanet gecesi değildi. O gece aynı zamanda, ihanete karşı safları sıklaştıran cesur bir milletin şanlı direniş gecesiydi. Milli vicdanımızı derinden yaralayan bu ihanet kalkışmasına canı pahasına dur diyen aziz milletimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Allah inananlarla, inandıkları yolda durmaksızın çalışanlarla beraberdir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz 2016 gecesi şanlı bir direnişle milli irade ve milli bekasına sahip çıkan aziz milletimizin asil şahsiyeti önünde saygıyla eğiliyorum. O mahşeri gecede mukaddesleri uğruna canını ortaya koyan 250 şehidimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize yüce Türk Milleti adına şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.