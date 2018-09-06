Mersin’de 1/5000’lik İmar Planı’na itiraz tarihi bugün sona eriyor

Yeşilboğaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000’lik Revizyon Nazım İmar Planı’nı, vatandaşların itirazları doğrultusunda hak kaybı yaşamayacağı şekilde uygulanması için revize edilip askıya alınmasını talep etmiştik. Planın yeniden revize edilmiş haline vatandaşların itiraz etme ve dava açma hakkı vardır. Hak kaybına uğramamak için vatandaşların kendilerine ait gayrimenkuller ve diğer konulardaki itirazları için müracaat etmeleri gerekmektedir. İtirazlar üzerine ikinci kez askıya alınan 1/5000’lik Revizyon Nazım İmar Planı’na vatandaşların itiraz etme hakkı bugün sona ermektedir” dedi.