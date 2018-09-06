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06 Eylül 2018 11:57

Mersin’de 1/5000’lik İmar Planı’na itiraz tarihi yarın sona eriyor

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, ikinci kez askıya çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000’lik Revizyon Nazım İmar Planı’na yeniden itiraz etmek için başvuru süresinin 7 Eylül 2018 tarihinde sona ereceğini söyledi.

Mersin’de 1/5000’lik İmar Planı’na itiraz tarihi yarın sona eriyor

06 Eylül 2018 11:57


Yeşilboğaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000’lik Revizyon Nazım İmar Planı’nı, vatandaşların itirazları doğrultusunda hak kaybı yaşamayacağı şekilde uygulanması için revize edilip askıya alınmasını talep etmiştik. Planın yeniden revize edilmiş haline vatandaşların itiraz etme ve dava açma hakkı vardır. Hak kaybına uğramamak için vatandaşların kendilerine ait gayrimenkuller ve diğer konulardaki itirazları için müracaat etmeleri gerekmektedir. İtirazlar üzerine ikinci kez askıya alınan 1/5000’lik Revizyon Nazım İmar Planı’na vatandaşların itiraz etme hakkı 7 Eylül 2018 tarihinde sona ermektedir” dedi.




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