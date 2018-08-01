Mersin’de ’1/5000’lik Nazım İmar Planı’nın birinci etabı kabul edildi

etabını oy birliği ile onayladı.

Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısında, idare tekliflerine ait 2 ve komisyon raporlarına ait 4 olmak üzere 6 madde

görüşüldü.

Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki toplantıda, 1/5000’lik Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda yapılan değişikliklerle ilgili sunum yapıldı. Sunumda planda yapılan değişiklikler ayrıntılı olarak meclis üyelerine aktarıldı. Sunum sonrasında bazı meclis üyelerinin plana ilişkin itirazları ve şerhleri değerlendirildi.

"Kişiye özel plan olmaz"

İtirazlara cevap veren Başkan Kocamaz, "Kentin menfaati doğrultusunda planda düzeltebildiklerimizi düzeltiyoruz. Planın ilk halinin arkasında durabilseydik daha verimli bir plan olacaktı. Şimdi bazı yerlerde planı eski haline götürdüğümüz için beklediğimiz gibi olmayacak. Ama benim gönlümden geçen, bu planın oy birliği ile geçmesi. Biz toplumu temsil ediyoruz. Kişiye özel plan olmadan bu planın geçmesi lazım. Parsel bazında itiraz varsa, bu hiç birimizin içine sinmez. Kimse töhmet altında kalmadan bu planın geçmesi en doğrusu" dedi.

"Petrol istasyonu şaibe altında bırakır"

Bazı meclis üyelerinin bazı parsellerin akaryakıt istasyonu olarak işaretlenmek istemelerine de karşı çıkan Kocamaz, zaruri ihtiyaç dahilinde olmayan akaryakıt istasyonlarının meclisi şaibe altında bırakacağının söyleyerek, "Tarsus’ta 20 yıl görev yaptım. Toplamda 4 tane petrol istasyonuna izin verdim. Bunun 2 tanesi belediyenindi. Diğer ikisi de stratejik amaçla verilmiş yerler. Petrol istasyonu olması için verilen bu yerler, belediyeyi de meclisi de şaibe altında bırakıyor. Ben eğer bir yere verilecekse belediye kendisi alsın dedim, kişiye özel yapılırsa dedikodu bitmiyor. Şu anda zannediyorum bununla ilgili bize birkaç müracaat var. Ben bunların hepsine bu fikrimi söyledim" ifadelerini kullandı.

5 binlik planın ilk etabı kabul edildi

Yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda 1/5000’lik Nazım İmar Planının merkez ilçeleri kapsayan birinci etabı, komisyon görüşmeleri sırasında 4 meclis üyesi tarafından itiraz edilen maddelere askı aşamasında şerh koyulması kaydıyla oy birliği ile kabul edildi. Öte yandan Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde Okan Merzeci Bulvarı ile 34. Cadde kesişimine Katlı Kavşak (Kipa Kavşağı) yapılmasına ilişkin hazırlatılan projenin imar planına işaretlenmesi ile ilgili rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında Santa Catarina şehri ile Mersin’in kardeş şehir olması ile ilgili rapor oy birliği ile kabul edildi.