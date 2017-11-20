Mersin’de 15.5 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakaköy uygulama noktasında durduğu ticari bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada Extacy olabileceği değerlendirilen 15 kilo 535 gram uyuşturucu hap ile 6 gram esrar ele geçirildi.

Olaya ilgili gözaltına alının şüpheli M.E.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturmayı sürdüren polis, uyuşturucunun teslim edileceği O.K.’yi de Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi’nde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.