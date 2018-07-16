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16 Temmuz 2018 17:15

Mersin’de 16 ülkeden 29 ormancıya çölleşme ve yangın eğitimi

Mersin’in Erdemli ilçesinde 16 ülkeden 29 uzman ormancının katılımıyla gerçekleşen "Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimi" tamamlandı.

Mersin’de 16 ülkeden 29 ormancıya çölleşme ve yangın eğitimi

16 Temmuz 2018 17:15


Eğitimin son gününde Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Alata Şefliği deposunda yangın tatbikatı da gerçekleştirildi.


Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mustafa Gözükara’nın da izlediği eğitim ve yangın tatbikatı uygulamasında, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik’te hazır bulundu.


Mersin bölgesindeki iyi uygulama örneklerinin yabancı uzmanlarla paylaşıldığı, çölleşme ve orman yangınları ile etkin mücadelenin hedeflendiği bu yılki eğitime Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Bosna Hersek, Rusya, Kosova, Makedonya, Moldova, Karadağ, Pakistan, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna’dan toplam 29 uzman ormancı katıldı.




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