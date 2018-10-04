Mersin'de 18 bin litre boğma rakı ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde imalathane kurulan bir evde 18 bin litre boğma rakı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonda 18 bin litre boğma rakı, alkollü içki yapımında kullanılan 1 adet arıtma cihazı, 2 alkol ölçüm cihazı, 3 adet filtre, 2 adet damıtma varili ele geçirdi.

Evde bulunan Gökhan G. (41) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.