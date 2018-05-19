Mersin’de 19 Mayıs coşkusu

Mersin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, özel sporcuların halk oyunları gösterisi ile devam etti. Öğrencilerin şiir okuduğu ve Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterilerini gerçekleştirdiği törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı sporcuların trambolin gösterileri nefesleri kesti. Tören, karate ekibinin şovuyla son buldu.

Törene, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.