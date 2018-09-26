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Mersin'de 19 Suriyeli göçmenin ölmesine neden olan kaçakçılar yakalandı

Mersin açıklarında 19 göçmenin hayatını kaybettiği teknenin batması olayıyla ilgili 4 kişi yakalandı.


18 Temmuz'da Silifke ilçesi Taşucu - KKTC açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batmasıyla 19 Suriyeli göçmenin ölmesi, 15 Suriyeli göçmenin denizde kaybolması ve 102 Suriyeli göçmenin sağ olarak kurtarılması olayıyla ilgili çalışmalarını Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüren Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı olayını organize ettiği tespit edilen 4 kişiyi gözaltına alındı.


2'si Türk 2'si Suriye uyruklu şahıslar 'kasten öldürme, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı' suçlarından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

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