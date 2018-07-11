Mersin’de 195 motosiklet trafikten men edildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güveni için abart egzoz ve geri dönüşüm (çöp) toplayan motosikletlere yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, 1-9 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 2 bin 785 motosiklet kontrol edilerek eksiklikleri olan 607 motosiklete çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken, trafiğe çıkmasında sakınca bulunan 195 motosiklet ise trafikten men edildi. Ayrıca kontroller esnasında 1 adet çalıntı motosiklet yakalanarak sürücüsü ile birlikte işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Asayişi ve kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.