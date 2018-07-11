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11 Temmuz 2018 15:52

Mersin’de 195 motosiklet trafikten men edildi

Mersin’de son 1 haftalık denetimlerde 2 bin 785 motorsiklet kontrol edilirken, 195 motosikletin ise trafikten men edildiği bildirildi.

Mersin’de 195 motosiklet trafikten men edildi

11 Temmuz 2018 15:52


Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güveni için abart egzoz ve geri dönüşüm (çöp) toplayan motosikletlere yönelik denetimler sürüyor.


Bu kapsamda, 1-9 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 2 bin 785 motosiklet kontrol edilerek eksiklikleri olan 607 motosiklete çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken, trafiğe çıkmasında sakınca bulunan 195 motosiklet ise trafikten men edildi. Ayrıca kontroller esnasında 1 adet çalıntı motosiklet yakalanarak sürücüsü ile birlikte işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.


Asayişi ve kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.




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