Mersin'de 195 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin'de bir araçta yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 195 şişe sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, H.U. yönetimindeki araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çeşitli ebatlarda 195 şişe sahte içki ele geçirildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.