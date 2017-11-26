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26 Kasım 2017 10:51

Mersin’de 198 kilo esrar ele geçirildi

Mersin’de bir evde yapılan aramada, evin kümesi, yatak odası ve çöp kutularına gizlenmiş halde 197 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

Mersin’de 198 kilo esrar ele geçirildi

26 Kasım 2017 10:51


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Akdeniz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir evde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, evin kümesi, yatak odası ve çöp kutuları içerisine gizlenmiş halde 56 poşet içerisinde toplam 197 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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