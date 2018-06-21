Mersin’de 2 günde ikinci sel

Meraklı vatandaşlar cep telefonlarıyla seli görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı, selle selfie çekenler dikkat çekerken, selle gelen kütükleri kapmaya çalışan bir kişi de zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre; Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki yaylalarda şiddetli sağanak yağış bugün de etkili oldu. Yağmur suları sel sularına dönüşerek ilçe merkezinden geçen Alata Deresi’ne ulaştı. Durumu fark eden vatandaşlar cep telefonlarıyla seli görüntüleme yarışına girdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki 3 köprü ile 2 yaya köprüsünde önlem aldı. Vatandaşlar güvensiz bölgelerden uzaklaştırıldı. Alınan tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kütük kapmak isterken zor anlar yaşadı

Öte yandan selin Akdeniz’e getirdiği kütükleri toplamak isteyen bazı vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Kütük kapma yarışına giren vatandaşlar dalgalarla da mücadele etti. Dalgaya kapılan bir vatandaş kütük almak için verdiği mücadele objektiflere de yansıdı.

Alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, "Toros, Sorgun, Cacık ve Ereğli bölgesinden gelen sağanak yağış, kısa sürede olsa ani olarak dere yatağındaki kütükler ve çalılar tehlike arz etti. Erdemli Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi köprü geçişlerinde gerekli tedbirleri aldı. Çalılar ve kütükler denize ulaştı ve suyun yönünün değişmesini önlememiz dolayısıyla herhangi bir can, mal kaybı ve maddi büyük bir zarar yaşanmadan bu afeti kazasız belasız atlattık" diye konuştu.

Bazı muhtarlar da dere çevresinde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.