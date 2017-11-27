Mersin’de 20 bin 480 Suriyeli öğrenci okula kayıt yaptırdı

Akdeniz İhracatçılar Birliği’nde düzenlenen Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısında konuşan Koca, Suriye’deki savaş dolayısıyla vatanlarından ayrılmak zorunda kalan ve bir yabancı ülkeye sığınan insanların sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Türkiye’ye uyum sağlamaları ve Türkçeyi daha kolay öğrenebilmeleri için açılmış olan geçici merkezlerin kapatılmasının ardından Suriyeli öğrencilerin tamamının resmi okullarda e-okul sisteminde kayıt altına alındığını vurgulayan Koca, "Şu anda Mersin il genelindeki resmi okullarımızda 20 bin 480 öğrenci eğitimine devam etmektedir" diye konuştu.

Mersin’in çok yoğun göç alan bir şehir olduğunu ifade eden Koca, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden Kasım ayında alınan bilgiler doğrultusunda, Mersin’de yaşayan Suriyelilerin sayısının 167 bin 504, öğrenim çağı nüfusunun ise 43 bin 546 olduğunu, bunlardan 20 bin 480 öğrencinin okula kazandırıldığını ve okullaşma oranının yüzde 47’ye ulaştığını belirtti.

’Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi’ projesi kapsamında, Suriyeli öğrencilere daha iyi bir eğitim sağlayabilmek, Türkçe öğretmek ve rehberlik yapmak amacıyla 140 okulda, 269 sözleşmeli öğretmenin görevlendirildiğini, ayrıca 47 temizlik, 17 güvenlik görevlisinin Suriyeli öğrencilerin yoğun olarak eğitim gördüğü okullarda görevlendirilmeleri yapıldığını vurgulayan Koca, Mersin’de yaz dönemi boyunca devam eden telafi eğitimlerine bin 666 öğrenci, yaz kurslarına ise 4 bin 126 öğrencinin katıldığını söyledi.

Koca, "Okullarımızda ve kurumlarımızda projeyi yaygınlaştırmak amacıyla farkındalık arttırma ve görünürlük çalışmaları yapılmış olup, yabancı uyruklu öğrencilerimize kitap, kırtasiye seti ve her türlü yardıma devam edilmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, proje kapsamında yaptığımız bütün çalışmaların iyileştirilerek devam edeceğini, misafirlerimize gerekli olan her türlü imkânın sağlanması için büyük gayretler sarf edileceğini belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yaşar Koçak ve şube müdürlerinin katıldığı program daha sonra Temel Eğitim, Orta Öğretim, Meslekî Eğitim, Din Öğretim ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerinin sunumlarıyla devam etti.