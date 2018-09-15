Mersin'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Su, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Yeni eğitim ve öğretim yılının daha güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ve bu tedbirlerin yıl boyunca devam edeceğini belirten Su, çocukların güvenli bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak üzere okul servis araçları ile sürücüleri üzerinde yoğun ve sürekli denetimlerin yapılacağını da kaydederek, okul servis araçları denetimlerinin de tüm eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürüleceğini kaydetti. Su, geleceğin teminatı olan çocuklarımızı daha iyi yetiştirebilmek ve onların daha iyi eğitim alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla öğretmenler, öğrenciler, veliler, okul aile birlikleri ve ilgili tüm kamu kurumlarının senkronize bir şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından toplantı ana gündem maddelerini içeren sunumların yapılması ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.