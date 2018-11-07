Mersin'de 238 bin 362 fidan toprakla buluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesi kapsamında, Mersin'de 238 bin 362 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Projesi' kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak 10 milyon fidanı dikimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Mersin il genelinde ilk ve orta okulda öğrenim gören 238 bin 362 öğrenci adına 238 bin 362 fidanı toprakla buluşturuldu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak Mersin Valiliği himayeleriyle düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte fidan dikti.

"Daha yeşil bir Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Ormanlarımızın sosyal ormancılığa kazandırılması gayesi ile daha yeşil bir Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz. Yaptığımız her çalışmada tabiatı ve canlıları korumayı temel ilke edindik. Ülkemizin tabi kaynaklarını koruma-kullanma dengesini gözeterek, milletimizin hizmetine ve kullanımına sunmayı sürdürüyoruz. Böylelikle hem ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunmuş hem de bu faaliyetlere katılan çocuklarımızın ağaç ve orman sevgisinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmeleri ve çevrelerini korumaları konularında farkındalıklarının artması sağlanmıştır" dedi.