Mersin'de 249 stajyer avukat eğitime başladı

Mersin Barosu'nda stajyer avukatlar için düzenlenen Staj Eğitim Programı 249 stajyer avukatın katılımıyla başladı.

Mersin Barosu'nun 2018-2019 Staj Eğitim Dönemi'nin açılışı, Mersin Barosu Konferans Salonu'nda, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve önceki dönem baro başkanlarının mesleki tecrübelerini paylaşıp, tavsiyelerde bulunması ile yapıldı. Mersin Barosu tarafından verilecek olan eğitimler kapsamında, stajyer avukatlar mesleki eğitimle donatılarak geleceğe hazırlanacak.

"Baro pulu Mersin Barosu'nun icadıdır"

Eğitim programının açılışında konuşan Yeşilboğaz, "Öncelikle Mersin Barosu'nda staj yapıyor olmanızın sizler için bir ayrıcalık olduğunu, sizlere çok fazla artı değer kazandıracağını özellikle bilmenizi istiyorum. Çünkü Mersin Barosu, Cumhuriyetle yaşıt, birçok projeye öncülük etmiş olması sebebiyle köklü bir barodur. Türkiye'deki barolarda kullanılan ve barolara ekonomik katkı sağlayan 'baro pulu', Mersin Barosu'nun icadıdır. Mersin Barosu o günün koşullarıyla borç batağında iken baromuzun borçlarını ödemek için ‘baro pulu' çıkarmıştır ve borçlarını bu yardımlaşma sistemiyle ödemiştir. Bu icadımız Türkiye Barolar Birliği tarafından benimsendi ve projemiz tüm barolarda şu anda uygulanıyor. Avukatlık mesleğinin ekonomik ve siyasal anlamda yol kat etmesinde Mersin Barosu'nun rolü çok büyüktür" dedi.

"Mersin Barosu her geçen gün büyüyor"

Mersin Barosu'nun her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Yeşilboğaz, "Bugün baromuza kayıtlı 2000'den fazla avukat kayıtlı olup, staj yapan avukat sayımız ise 249 kişidir. Cumhuriyetin değerlerinden olan çağdaş uygarlığın hukuksal ifadesini hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü oluşturur. Çağımızda, Hukuk devletinin özü, ‘insanın insan olmasından ileri gelen, devredilemez dokunulamaz temel hak ve özgürlüklere sahip olduğunun kabulünde' ve ‘adalet esasına göre devlet otoritesinin hukukla sınırlandırılmasında' temelini bulur. Başka bir deyişle, hukuk devletini kuran, temel haklardır. Hukuk devleti, bu kuruluş ve otoritenin sınırlandırılmasını, savunmaya güçlü ve bağımsız konum tanıyarak gerçekleştirebilir. Bağımsız savunmayı temsil eden Avukat, halkın hak arama özgürlüğünün sesi ve teminatıdır" ifadelerini kullandı.