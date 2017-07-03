Mersin’de 3. dönem deniz kampı başladı

dönem deniz kampı başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaz döneminde gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine yönelik olarak açılan yaz kampı, 44 kamp lideri, 4 program sorumlusu, 2 diyanet personeli, 2 sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu personeli, 1 kamp müdürü ve 450 kampçının katılımıyla Mersin 23 Nisan Kamp Merkezinde başladı. Kamp süresi boyunca 12-13 yaş grubu gençler kampta el sanatları, sokak oyunları, bisiklet, tiyatro, müzik, halk oyunları, deniz aktiviteleri, spor aktivitelerinin yanı sıra gezilere katılarak vakit geçirecekler. Kamp süresi boyunca gençlere kampta bulunan 44 kamp lideri de eşlik edecek. Her yıl düzenli olarak gençlere dönem dönem deniz kampında ağırlayan Silifke 23 Nisan Kamp Merkezinde kampa giren gençler seminer, gezi ve diğer faaliyetlerle de kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.