Mersin'de 3.5 kilo esrar ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda Akdeniz ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde bir aracı durduran ekipler, araç içerisinden 7 paket halinde 3 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette 'uyuşturucu madde ticareti suçundan' işlem yapılan zanlılar, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.