Mersin'de 389 bin 955 öğrenci için ilk ders zili çaldı

Mersin'de 389 bin 955 öğrenci çalan ilk ders ziliyle birlikte 2018-2019 eğitim-öğretim yılına başladı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası Kutlama Programı kapsamında Cumhuriyet Alanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Ardından Kocatepe İlkokulu'nda devam eden programda konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, birey ve toplumların gelişmişlik ölçütlerinin başında eğitimin geldiğini belirterek, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına taşıma ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine ancak eğitim ile ulaşılabilineceğini söyledi. Geleceğin teminatı çocukların en iyi koşullarda eğitim almaları için okulların fiziki ve teknik standartlarını sürekli geliştirmeye, derslikleri son teknoloji eğitim cihazları ve çağdaş materyallerle donatmaya devam etmekte olduklarını kaydeden Su, 2018-2019 eğitim öğretim yılının, hayırlı olması temennisinde bulundu.

"İkinci yuvanız, okullarınız açıldı"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise, "İlimizde bugün 1 bin 187 okul, 26 bin 259 öğretmen, okula yeni başlayan 29 bin 543 ve 32 bin 127 birinci sınıf öğrencisi olmak üzere, 389 bin 955 öğrenciyle yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içindeyiz. Fedakar öğretmenlerimiz, size emanet edilen bu değerlerin sizden neler beklediğini en iyi siz biliyorsunuz. En güzelini yapacağınıza eminim. Çocuklarımızın yeteneklerini değerlendirilmesi ve geliştirilmesi de sizlerin görevidir. Sevgili çocuklar, evinizden sonra değerli vakitlerinizi ayıracağınız ikinci yuvanız, okullarımız açıldı. Okulunuza dört elle sarılınız, onun sizlere sunduğu bütün İmkanları en iyi şekilde kullanmaya çalışınız. Öğretmenlerinizden, en iyi biçimde yararlanınız" ifadelerini kullandı.