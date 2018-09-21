Mersin'de 4 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu madde olduğu bilgisini alan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 4 kilo 80 gram toz esrar, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.