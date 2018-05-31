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31 Mayıs 2018 09:03

Mersin’de 400 kilo esrar ele geçirildi

Mersin polisinin bir tankerde yaptığı aramada 400 kilo esrar ele geçirildi.

Mersin’de 400 kilo esrar ele geçirildi

31 Mayıs 2018 09:03

Konuyla ilgili 5 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Mersin’e yüklü miktarda esrar getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine arama noktalarında çalışmalarını sıklaştıran ekipler, Mersin girişinde durdurulan bir tankerde yaptığı aramada, 65 parça halinde, 400 kilo esrar ele geçirdi. Ekipler, tankerdeki 2 şüpheli ve onlara öncülük yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




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