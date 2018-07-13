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13 Temmuz 2018 16:08

Mersin’de 43 kilo esrar ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 43 kilo 300 gram esrar ve 224 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Mersin’de 43 kilo esrar ele geçirildi

13 Temmuz 2018 16:08


Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, jandarma ekipleri, Tarsus ve Mut ilçelerinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, hayvan ağılı içerisinde kurutulmaya bırakılmış 3 kilo 300 gram kubar esrar ve sulama sistemi kurulmuş şekilde 224 kök kenevir bitkisini ele geçirdi.


Ayrıca, Mersin Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından drone ile yapılan kontrollerde tespit edilen 40 kilo ağırlığında 5 çuval halinde satışa hazır esrar ele geçirildi.




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