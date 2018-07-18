Mersin’de 5 bin 200 kilometrelik yol asfaltlandı

5 yılda kentin 5 bin 200 kilometrelik yol ağının asfaltlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mersin genelinde başlayan ulaşımda dönüşüm ve gelişim rüzgârı hız kesmeden devam ediyor. 30 Mart 2014 yılında göreve geldiğinde ‘Mersin’de ulaşılamayan mahalle ve köy kalmayacak’ diyen Başkan Burhanettin Kocamaz’ın sözü doğrultusunda, planlı bir kalkınma çalışması gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4 yıl 3 ay gibi kısa bir sürede kentin 5 bin 200 kilometrelik yol ağını asfaltladı.

Hem yollar hem gönüller yapıldı

Vatandaşlar için önem arz eden ara yollar, bahçe yolları, ilçeleri birbirine bağlayan mahalle yollarını asfaltlayarak hem yolları hem gönülleri birbirine bağlayan Büyükşehir Belediyesi, 4 yılda 1. ve 2. sathi asfalt kaplama ve sıcak asfalt olmak üzere toplam 5 bin 200 kilometre asfalt dökerek Mersin’in her caddesine, her sokağına hizmetin adını yazdırdı.

Herkes için erişim kolaylığı

Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde özel bireyleri de unutmuyor. Hayata geçirdiği projelerle Mersin’i her bir vatandaş için daha yaşanabilir hale getiren Büyükşehir Belediyesi, yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarını özel bireylerin kullanımına uygun hale getirerek örnek bir şehir teşkil ediyor. Fiziksel ve mental tüm bariyerleri ortadan kaldırmak ve her vatandaşa Mersin’de seyahat özgürlüğü sağlamak için çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, bu zamana kadar özel bireyler için de 20 bin metrekarelik hissedilebilir yüzey döşemesi gerçekleştirdi.

62 kilometre yeni yol açıldı

Tarihinde asfaltla tanışmamış, yolları patikaları aratmayan köylere yeni bağlantı yolları açarak vatandaşlar için ulaşılabilirliği kolay güzergâhlar oluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, şimdiye kadar 62 kilometre yeni yol açtı. Yeni yolların yanı sıra vatandaşların kullanımında olan ve şehrin estetiği açısından son derece önem arz eden kaldırım çalışmalarını da ara vermeden devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, şimdiye kadar 776 bin 339 metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirdi.