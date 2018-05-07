Mersin’de 5 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, sigara kaçakçılarına yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Bu kapsamda merkez Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan bir tır garajında arama yapan ekipler, 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Öte yandan, Çilek Mahallesi ve Bitpazarı’nda yapılan operasyonlar neticesinde ise değişik markalarda 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.