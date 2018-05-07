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07 Mayıs 2018 09:15

Mersin’de 5 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin’de 5 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mersin’de 5 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

07 Mayıs 2018 09:15


Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, sigara kaçakçılarına yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Bu kapsamda merkez Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan bir tır garajında arama yapan ekipler, 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Öte yandan, Çilek Mahallesi ve Bitpazarı’nda yapılan operasyonlar neticesinde ise değişik markalarda 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.




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