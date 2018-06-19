Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 13:53

Mersin’de 560 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Mersin polisinin kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonda, 560 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Mersin’de 560 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

19 Haziran 2018 13:53


Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılara yönelik operasyon yapıldı. Bu kapsamda ekipler Z.D. isimli bir şahın iş yerinde yüklü miktarda kaçak tütün bulunduğu bilgisini aldı. Şahsın Akdeniz ilçesinde bulunan iş yerinde arama yapan ekipler, değişik boy ve ebatlarda kutulara koyulan 560 kilo ağırlında, 4 bin 209 adet bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütününü ve 90 adet elektronik sigara likitini ele geçirdi.


Olayda gözaltına alınan Z.D.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç