Mersin’de 560 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılara yönelik operasyon yapıldı. Bu kapsamda ekipler Z.D. isimli bir şahın iş yerinde yüklü miktarda kaçak tütün bulunduğu bilgisini aldı. Şahsın Akdeniz ilçesinde bulunan iş yerinde arama yapan ekipler, değişik boy ve ebatlarda kutulara koyulan 560 kilo ağırlında, 4 bin 209 adet bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütününü ve 90 adet elektronik sigara likitini ele geçirdi.

Olayda gözaltına alınan Z.D.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.