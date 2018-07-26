Mersin’de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisi üzerine merkez Akdeniz ilçesi, Çay Mahallesi’ndeki bir oto yıkama iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 bin litre kaçak, markersiz akaryakıt ele geçiren ekipler, şüpheli A.M.G.’yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaçak sigara satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Akdeniz ve Mezitli ilçelerinde 2 bin 395 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 bin 520 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirdi. Operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.