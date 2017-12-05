Mersin’de 60’ın üzerinde balık çiftliği kurulacak

Mersin’in Silifke ilçesinde kurulmaya başlanan balık çiftliklerinin konumu, kıyıya uzaklığı ve balıkların beslenme şekli konularında incelemelerde bulunuldu. Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği’nin organizesiyle Taşucu Mahallesi, Boğsak mevkisinde yapılan toplantının ardından yerel ve ulusal basın temsilcileri tekneyle çiftliklerin olduğu alana götürüldü.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Vekili İhsan Bozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 bölgede yaklaşık 45 bin ton kapasiteli 60’ın üzerinde balık çiftliği kurulmasının planlandığını söyledi.

Bunun hem Mersin, hem de ülke ekonomisine yıllık getirisinin yaklaşık 250 milyon Euro olacağını ifade eden Bozan, "Bu işletmeler balığın yaklaşık yüzde 70’ini ihraç edecekler. Dolayısıyla 150 ila 170 milyon Euro civarında da ülkeye ihracat girdisi sağlayacaklar. Bu işletmelerde yaklaşık 3 bin ila 3 bin 500 arasında personel çalıştırılması planlanmakta. Çevresel etki anlamında kamuoyunda özellikle Bodrum bölgesindeki balık çiftliklerinin buraya taşınacağı gibi yanlış ifadeler üzerine bir takım kamuoyu oluşturuldu. Bu gerçek değil ve buradaki işletmeler tamamen yeni projelerdir” dedi.

İşletmelerin çevreye olumsuz katkısı olacağı yönünde de birtakım iddaların olduğunu belirten Bozan, şöyle devam etti:

"Turizme negatif katkısı olacağı, Dana adasına da çok yakın olduğu da ifade edildi. Dana adasıyla burası arasında minimum 2 kilometre mesafe var. Dolayısıyla gerek günübirlik tur teknelerinin gerekse diğer turizm faaliyetlerinin burayla herhangi bir ilgi ve alakasının olmayacağı aşikardır. Tabi kirlilik parametrik açısından baktığınız zaman da her yıl periyodik su ve bentik analizleri yapılacak. Ayrıca bu bölgedeki bir üniversiteyle de birliğimiz anlaşıp izleme prosedürünü de yerine getirecek. Burada herhangi bir kirlilik faktörü olmayacaktır. Zaten kullanılan yemler de tamamen organik maddelerden oluşuyor. Gerek akıntı, gerek deniz derinliği, gerekse işletme kapasiteleri zaten planlama esnasında bilimsel çalışmalarla tespit edilerek bu alanlar üretim çalışması için planlanmıştır."

Tesisteki üretim hakkında da bilgi veren Bozan, "Bu işletme bir ön büyütme işletmesi. Burada 40 tane kafes ve her kafeste yaklaşık 340 bin civarında yavru balık var. Bu balıklar yumurtadan 2 grama gelinceye kadar kuluçhanelerde beslenip büyütülüyor. 2 gramdan sonra denize indiriliyor. 40 ila 50 grama kadar besleme işlemine tabi tutulacak. Daha sonra daha büyük çaplı büyütme kafeslerine aktarılacak. Yaklaşık 14-15 ay sonra da hasat edilip sofralara ulaştırılacak. Bizim firmalarımız entegre firmalar. Yumurtadan sofraya kadar hepsini kendisi üretiyor. Biz Mersin’de sadece balık çiftliği kurmayacağız. Silifke Organize Sanayi içinde arazi aldık. Burada paketleme tesisleri, ambalaj fabrikası kurulacak, buz ve yem fabrikaları kurulacak. Bu işletmelerde ise Silifke’nin insanları çalışacak” diye konuştu.