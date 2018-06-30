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30 Haziran 2018 08:29

Mersin’de 700 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Mersin’de polisin kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonda, maddi değeri 500 bin lirayı bulan 700 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Mersin’de 700 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

30 Haziran 2018 08:29


Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak düzenlediği 3 ayrı operasyonda kaçak nargile tütünü ve kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda ekipler, Suriye uyruklu 2 şahsın kaçak nargile tütünü sattığı bilgisini aldı. Şahısların Mezitli’deki ev adreslerine yapılan operasyonda, maddi değeri 500 bin lirayı bulan 700 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayda 2 şahıs gözaltına alındı.


Öte yandan, bir kargo şubesine yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisini alan ekipler, yaptığı operasyonda 4 bin paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi. Olayda 1 kişiyi gözaltına aldı.


Ekipler ayrıca otoyolda yaptığı kontroller esnasında, bir araçtan 95 kilogram kıyılmış faturasız tütün ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.




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