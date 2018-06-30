Mersin’de 700 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak düzenlediği 3 ayrı operasyonda kaçak nargile tütünü ve kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda ekipler, Suriye uyruklu 2 şahsın kaçak nargile tütünü sattığı bilgisini aldı. Şahısların Mezitli’deki ev adreslerine yapılan operasyonda, maddi değeri 500 bin lirayı bulan 700 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayda 2 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, bir kargo şubesine yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisini alan ekipler, yaptığı operasyonda 4 bin paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi. Olayda 1 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca otoyolda yaptığı kontroller esnasında, bir araçtan 95 kilogram kıyılmış faturasız tütün ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.