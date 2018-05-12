Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 11:39

Mersin’de 72 yaşındaki adam dolandırıcılıktan tutuklandı

Mersin’de, "Limandan ucuz araba çıkarıyoruz" bahanesiyle bir vatandaşın 23 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen 72 yaşındaki H.

Mersin’de 72 yaşındaki adam dolandırıcılıktan tutuklandı

12 Mayıs 2018 11:39

Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana’da yaşayan Arafat T. isimli vatandaş, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılıkı Büro Amirliği’ne giderek, "Mersin Limanı’ndan ucuz araba çıkarıyoruz" diyen H.Ş., M.K. ve O.G.’nin 23 bin lira parasını dolandırdığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şahıslardan O.G.’nin başka suçtan tutuklandığını, diğer iki şahsında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusretiye Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Bölgede çalışma yürüten ekipler, Beşyol Caddesi üzerinde H.Ş. ile M.K.’yi gözaltına aldı.


Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 72 yaşındaki H.Ş. tutuklanırken, M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Öte yandan, H.Ş.’ye dolandırıcılık suçundan daha önce de 6 ayrı işlem yapıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç