Mersin’de 72 yaşındaki adam dolandırıcılıktan tutuklandı

Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana’da yaşayan Arafat T. isimli vatandaş, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılıkı Büro Amirliği’ne giderek, "Mersin Limanı’ndan ucuz araba çıkarıyoruz" diyen H.Ş., M.K. ve O.G.’nin 23 bin lira parasını dolandırdığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şahıslardan O.G.’nin başka suçtan tutuklandığını, diğer iki şahsında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusretiye Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Bölgede çalışma yürüten ekipler, Beşyol Caddesi üzerinde H.Ş. ile M.K.’yi gözaltına aldı.

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 72 yaşındaki H.Ş. tutuklanırken, M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, H.Ş.’ye dolandırıcılık suçundan daha önce de 6 ayrı işlem yapıldığı öğrenildi.