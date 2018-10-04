Mersin'de 7'de 70'e herkes yürüdü

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, 'Dünya Yürüyüş Günü' dolayısıyla 'Günde 10 bin adım' sloganıyla bir yürüyüş düzenledi.

Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen etkinlik kapsamında, 7'den 70'e herkes İl Sağlık Müdürlüğü binası önünden, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdür Vekili Salime Özbay, "Dünyamız şişmanlıyor, onun için bugünün önemi çok büyük. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yaşam tarzımız da değişti. Artık daha az hareket ediyoruz. Bu da temel halk sağlığı sorunudur. Bunu önlemek için 1-2 saat bir ekranın karşısında durmamalıyız. Çünkü, onun karşısında oturuyoruz, hareketsiz kalıyoruz ve fazla kilolu kalıyoruz. Buda kronik hastalığa sebep oluyor. Bu hastalıklardan başlıca olanları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp ve damar bozuklukları hastalıklarıdır. Bazı kanserlerin temel nedeni de hareketsizlikten kaynaklanıyor" dedi.

Şişmanlığı önlemek için günlük 10 bin adım atılması gerektiğini kaydeden Özbay, "Günde 10 bin adım atmak bu sağlık sorunlarını ortadan kaldırıyor. Özellikle yetişkinlere tavsiyemiz, kendilerine 5 gün belirlesinler ve en az günlük 30 dakika tempolu yürüyüş yapsınlar. Özel yaşantılarda da hareketli olmak gerekir. Mesela asansör yerine merdiven kullanmak. Otobüs kullanıyorsak 1-2 durak önceden inip, yürümek gibi etkinlikler yapılabilir" ifadelerini kullandı.