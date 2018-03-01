Mersin’de 9 avukat daha yemin ederek göreve başladı

Çünkü onlar, demokrasinin temel taşı olan adaletin tecelli etmesi için çalışan, kutsal ve onurlu mesleğimizin istikbalidir” dedi.

Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsatını almaya hak kazanan 9 avukat yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Baro Başkanı Ali Er’den aldı.

Törende konuşan Er, hayata geçirecekleri projeleri, mesleğe yeni adım atan meslektaşlarına ayrı bir önem vererek planladıklarını belirterek, “Mesleğimizin kazanç kapısı her geçen gün biraz daha daralmaktadır. Zor şartlar altında icra edilen avukatlık mesleğinde, meslektaşlarımızı teşvik etmek, ayrıca avukatlık ofisi açmak için yüksek maliyet ödemeden işlerini yapmalarını sağlamak amacıyla, açmış olduğumuz ‘Avukat Ofisleri’ projemizin, meslektaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanmasının mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Avukatların görevlerini mesleğin itibarına yakışır bir şekilde yapabilmeleri için çaba gösterdiklerini ifade eden Er, “Mersin Cezaevinde ’avukat görüşme odaları’nı mesleğimizin itibarına yakışır şekilde yenileyip genişleterek, meslektaşlarımızın hizmetine sunduk. Daha önceki avukat görüşme odası küçük olduğu için avukatlarımız müvekkilleriyle rahat bir şekilde görüşemiyordu. Ayrıca avukatlarımız sıra bekleyerek, yoğun iş tempolarında zaman kaybediyorlardı. Meslektaşlarımızın bu konudaki mağduriyetini gidermiş olduk. Meslektaşlarımıza mağduriyetlerini giderecek kaliteli hizmetler üretmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Er, avukatlık ruhsatnamesini alan meslektaşlarını tek tek tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.