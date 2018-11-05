Mersin'de 98 kişinin organları bağışlandı

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Mersin'de bugüne kadar 98 kişinin organlarının bağışlandığını bildirdi.

Bahçacı, 3–9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, organ bağışı konusunda halkın daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini belirterek, Mersin'de bugüne kadar 350 beyin ölümü tespiti yapıldığını ve bu ölümlerden 98'inin ailenin izni ile organların bağışlandığını söyledi.

Türkiye'de 18 yaşını dolduran ve akli dengesi yerinde olan herkesin organlarının tamamını ya da bir bölümünü bağışlayabileceğini vurgulayan Bahçacı, "Verilen bağış kartına rağmen, beyin ölümü gelişmesi durumunda kişinin ailesinden izin alınmaktadır. Bu nedenle lütfen organlarınızı bağışlamak istediğinizi yakınlarınıza da bildiriniz. Organ bağışı yaptıktan sonra fikir değiştirirseniz organ bağış kartını yırtıp atmanız ve bir sağlık kuruluşuna bunu bildirmeniz yeterlidir, tabi yine yakınlarınızı haberdar etmelisiniz" dedi.

"Organ uygunluğuna nakil cerrahı karar verir"

Organ uygunluğuna nakil cerrahlarının karar verdiğini hatırlatan Bahçacı, şunları kaydetti:

"94 yaşında dahi uygun ise organlar kullanılabilir. Kanser, AIDS ve domuz gribi harici diğer hastalıklarda da organlar kullanılabilir. Organ naklinin iki verici kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, canlı vericidir ki genellikle dördüncü dereceye kadar kişinin kendisinin veya eşinin akrabalarından oluşur. İkinci verici kaynağı ise ölü vericilerdir. Bunlar, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde makineye bağlı olarak tedavi gördüğü sırada, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden sağlanmaktadır. Maalesef ülkemizde organ vericilerinin yaklaşık yüzde 80'i canlı, yüzde 20'si kadavra kaynaklıdır. Bu oran böbrek nakillerine göre çıkartılmaktadır. Çünkü karaciğer bekleyen hastaların canlı vericiden organ nakli şansı çok düşük, kalp ve diğer organ bekleyenlerin ise bu şansı hiç yoktur. Bu hastalar kadavradan organ bağışı olmaz ise bekleme listelerine alınmalarını takip eden kısa bir süre içinde kaybedilmektedir."

"Organ bağışını duymayan aileler var"

Sağlık Bakanlığı'nın ve ve organ nakli koordinatörlerinin her geçen gün daha etkin çalışarak, halkı bu durumdan haberdar etme ve bilinçlendirme çabalarını sürdürdüğünü belirterek, "Aslında beyin ölümü tespit oranımız hiç de az değildir. Mersin'de bu güne dek, 350 beyin ölümü tespiti yapılmış, bunlardan 98 ailenin izni ile organlar kullanılarak, ölümü bekleyen insanlara can olmuştur. Ailelerin organ bağışını reddetmelerinin en başta gelen sebebi, organ bağışını o ana kadar hiç duymamaları ve üzerinde hiç düşünmemiş olmalarıdır" ifadelerini kullandı.