Mersin’de açıkta çağla hasadı yapıldı

Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin’in Silifke ilçesinde yılın ilk çağla hasadı yapıldı.

Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen badem çağlasının yarım kilosu tezgahlarda 100 TL’den alıcı buluyor. Önceki yıllara göre satışı 25 gün erken başlayan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı üretici Zafer Can, çağlayı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak gram ile satın aldıklarını kaydetti. Birkaç yıl öncesine kadar 3 bin bugün ise 150 bin ağaca ulaştıklarını belirten Can, "Önümüzdeki yıllarda 500 bine ulaşmak istiyoruz. Köyümüzün geçim kaynağıdır. Yayla kesimlerinde binlerce dönüm boş arazi var. Buralara badem ağacı ekmek istiyoruz. Türkiye badem ihtiyacının yüzde 66’sını dışarıdan karşılıyor. Meksika’dan bile badem geliyor. Projemiz hayata geçerse hem döviz kaybını önleyeceğiz hem de istihdam sağlayacağız. Şu an 50 ila 80 ton arasında bir üretimimiz var. Yarım kilosunu 100 TL’den satıyoruz" dedi.

Çağlanın yeni çıktığı için fiyatının biraz yüksek olduğunu açıklayan Zafer Can, "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil, 100 gram olarak alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde çağlanın hasadının artmasıyla birlikte fiyatların da aşağıya düşmesini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Sezonun ilk meyvesi olması nedeniyle çağlanın büyük rağbet gördüğünü belirten Can, “Bir haftadır satışına başladığımız çağla geçen yıllara oranla neredeyse bir ay önce çıktı. Bu yıl 20-25 gün önce hasadına başladık” dedi.