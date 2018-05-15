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15 Mayıs 2018 11:22

Mersin’de adliye personelinden kan bağışı

Mersin Adliyesi’nde, Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Ramazan ayı öncesi kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mersin’de adliye personelinden kan bağışı

15 Mayıs 2018 11:22


Adliyenin zemin katında Kızılay ekiplerinin açtığı stantta kan veren Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, uzun yıllardır gönüllü olarak kan bağışında bulunduğunu söyledi.


Ramazan ayında genelde Kızılay’ın kan stokları düştüğü için adliye personeliyle birlikte kan stoklarını arttırmak ve ülkenin kan ihtiyacını karşılamak için böyle bir kampanya düzenlediklerini vurgulayan Ercan, "Kızılay görevlileri ve diğer arkadaşlarımıza yardımları için teşekkür ediyorum. Bugün özellikle cumhuriyet savcıları, hakim ve personellerimiz kan bağışında bulunacak burada. Vatandaşlarımız da fırsat bulduğunda kan bağışında bulunmalı. Bunun hem ülkemizin ihtiyacı açısından hem de kendilerinin sağlıklı bir hayat sürmeleri açısından gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.


Başsavcı Mustafa Ercan’ın yanı sıra diğer yargı ve adliye personeli de kan bağışında bulunurken, adliyenin zemin katındaki Kızılay standının, mesai bitimine kadar kan alma işlemini sürdüreceği bildirildi.




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