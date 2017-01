Mersin’de afet yaşayan çiftçinin yarasını sigorta sardı

Mersin’in Erdemli ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi ortağı bir çiftçi, 7 dönüm serasını kooperatif yetkililerinin tavsiyesiyle Tarsim Sigortası’yla sigortalattı. 7 dönüm domates serasındaki üretimini bin 518 liraya sigortalatan çiftçinin serası 22 Aralık günü yoğun kar yağışı sebebiyle yerle bir oldu. Tarsim eksperlerinin yaptığı inceleme sonucunda serada yüzde 85 hasar oluştuğu belirlenerek, üreticiye 165 bin lira ödeme yapıldı.

Erdemli ilçesi Hüsametli Mahallesi’nde çiftçilik yapan İbrahim Dudak’a 65 bin liralık dekont Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Müdürü Hilmi Tunahan Eyice tarafından takdim edildi. Dekontun takdimi sırasında bir konuşma yapan Eyice, "Bütün çiftçilerimizi bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz. Malumunuz Mersin’in batı tarafında fırtınalar, doğu tarafında sel felaketleri yaşanıyor. Çiftçilerimiz bu konuda bilinçli değil ama şu an sigorta yaptıran ortaklarımızın yaraları bir nebze olsun gideriliyor. Ortağımız İbrahim Dudak yoğun kar yağışından zarar görmüştü. Kendisi Tarsim Sigortası yaptırdığı için ciddi anlamda bir meblağ ile bu yarasını sarmış olacak. Allah bir daha böyle zararlar göstermesin" dedi.



"Seramızı yeniden ayağa kaldıracağız"

Dekontunu alan çiftçi İbrahim Dudak da, "Ne diyebileceğimi şu an aklımdan bile geçiremiyorum. Çünkü Tarsim o derece elimizden tuttu ki. Biz bitmiştik, gerçekten bitmiştik. Allah kısmet ederse şuan bize verilen imkanlarla Tarsim sayesinde bu seramızı yeniden ayağa kaldıracağız. Komşularımız yaptırmadı, ama biz Tarım Kredi Kooperatifimiz müdürünün tavsiyesiyle Tarsim’e sigorta yaptırmıştık. Şu an mutluyum, İnşallah bir daha bu zararları görmeyiz. Değerli çiftçi kardeşlerime çağrı da bulunuyorum, seralarınızı ve narenciye bahçelerinizi sigortalatın" dedi.



"Çiftçilerimiz rahat uyusun istiyoruz"

Erdemli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ahmet Karakuş ise, "Çiftçi sigorta yaptırdığında primlerin yüzde 50’sini devlet karşılıyor. Faiz giderlerinin yüzde 50’sini kurum karşılarken, ortağımızın 150 bin liraya yakın bir borcu vardı. Bin 518 lira karşılığında ortağımıza 165 bin lira hasar ödemesinde bulunacağız. Allah böyle sıkıntılar göstermesin diyorum ama bütün çiftçilerimizi sigorta yapmaya davet ediyoruz. Çiftçilerimizin sigortalarını yaptırarak rahat uyumalarını istiyoruz" diye konuştu.



"Sigorta yaptırmadım pişmanım"

Tarsim Sigortası yaptırarak hasar ödemesi alan çiftçi İbrahim Dudak’ın komşusu Ertuğrul Kayacı da kendisinin serasının da yerle bir olduğunu ve sigorta yaptırmadığı için pişman olduğunu dile getirdi. Kayacı, "Ben sigorta yaptırmamıştım, şimdi pişmanım. Tarsim’in amacının ne olduğunu bilmediğimiz, ödeme koşullarının ne olduğunu bilmediğimizden dolayı, bilgisizliğimizden dolayı Tarsim’e müracaat edemedik" şeklinde konuştu.

Hasar ödemesi için düzenlenen törene Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Müdür yardımcısı Aytaç Onkun, kooperatif çalışanları ve çiftçiler de katıldı.