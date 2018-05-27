Mersin’de Ahmet Şafak konseri

Atatürk Parkı’ndaki konseri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, meclis üyeleri ve daire başkanları da izledi.

’Yüreğinle Gel’ isimli parçası ile sahneye çıkan Ahmet Şafak, ‘Ömürlük Aşk Şerefli Kavga’ isimli şarkısını Başkan Kocamaz’a armağan etti.

“Ramazan’ın rahmet ve bereket ayı olduğu tüm Mersin’de hissediliyor”

Konserde yaptığı konuşmada göreve geldiklerinden bu yana Mersin’de Ramazan akşamlarının dolu dolu geçtiğini belirten Başkan Kocamaz, “Geçmişte Mersin’de belki Ramazan’ın esamesi okunmuyordu ama bugün Ramazan’ın bereket, rahmet, af ve mağfiret ayı olduğu tüm kentte hissediliyor. Mersinliler bu meydanlarda buluşuyor, birleşiyor, kaynaşıyor, bütünleşiyor. Hep birlikte Aziz Atatürk’ün talimatını yerine getiriyor ve Mersin’e sahip çıkıyoruz. Mersin’de doğmaktan, yaşıyor olmaktan, havasını teneffüs edip, suyunu içiyor olmaktan ve yeryüzü cenneti bir kentte bulunmaktan, nüfus cüzdanında Mersin yazmasından çok büyük bir onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

“Mersin’den gür bir ses çıkacak ve ‘biz buradayız’ diyecek”

Ramazan ayının insanları bir araya getirme gücüne inandıklarını ve bu yönde etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Kocamaz, “Bizler bu birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece, ülkemize bölmek isteyen hainlere Mersin’den gür bir ses çıkacak ve ‘biz buradayız’ diyecek. Ülkemizin etrafının kan gölü olduğu bir dönemde her zamankinden çok daha fazla birbirimizi sahiplenme mecburiyetimiz var. Sevgimizi coşturma, hoşgörüyü geliştirme ve birbirimize gönüllerimizi açma mecburiyetimiz var. Biz sizlerle gurur duyuyoruz ve inşallah Mersin’i hak ettiği yere sizlerle beraber getireceğiz. Her gün değişik sanatçılar sizlerle beraber oluyor. Bugün de çok değerli dostumuz, kardeşimiz Ahmet Şafak sizlerle beraber. Onu özlediğinizi de biliyorduk. Ben kendisine sizler ve Mersin adına çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin birliği,

beraberliği ve geleceği için verdiği mücadelede kendisine başarılar diliyorum. Allah yolunu ve bahtını açık etsin” diye konuştu.

Ahmet Şafak’tan sinema film müjdesi

Uzun bir aradan sonra Mersin’de konser vermekten duyduğu mutluluğu ve özlemi dile getiren sanatçı Ahmet Şafak, uzun yıllardır planladığı ilk sinema filminin çekimlerini Mersin’de gerçekleştireceğinin müjdesini verdi. Şafak, ağustos ayının sonuna doğru çekimlerine başlamayı planladığı sinema filminde, Mersin’in doğal ve tarihi güzelliklerine yer vereceğine ifade etti. Sinema filmi sayesinde Mersin’i tüm Türkiye’ye tanıtacağını belirten Şafak, “Mersin’in dünyaca ünlü hem tarihsel hem de insansal güzelliğini, adı da ‘Kuşatma’ olan bir sinema filminde dile getireceğim. Tarsus’tan Erdemli’ye ve yaylalara kadar olan bütün mekânları filmimizde yer vereceğiz. Mersinimizin mevcut güzelliğini sinema salonlarında tüm Türkiye’de sinemaseverler izleyecek ve bende bundan büyük bir kıvanç duyacağım. Çünkü ben bu şehri çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Başkan Kocamaz’a sıkça teşekkürlerini ileten Şafak, “Benim sevgili hocam, ağabeyim, Mersin’in sevgilisi ve sevdalısı Burhanettin Başkanımız birbirinden güzel ve paha biçilemez eserlerle, projelerle hizmet veriyor. Ve bundan sonrada Mersinimize ve Türkiye’mize hizmet etmeye devam edecek olan Burhanettin Başkanıma teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

’Vay Delikanlı Gönlüm’, ’Yalnız Kurt’, ’Olsun’, ’Ah Be Yar’, ’Ay Yıldız Kolye’ ve ’ ’Sarıkamış’ gibi en sevilen şarkılarını Mersinlilerle hep bir ağızdan seslendiren sanatçı, milli ve manevi duygulara dokunan parçaları ile de bir kez daha gönüllerde taht kurdu.