Mersin’de Akdeniz meyve sineği ile kültürel mücadele

Ağaçlar üzerinde veya yere dökülerek zarar gören meyveler ile hasat artığı meyveler Akdeniz meyve sineği için besin kaynağı oluşturuyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da bu bağlamda üreticilerin bu zararlıya karşı bilinçlenmesi ve bu zararlıyı besleyecek koşulları ortadan kaldırması için hem bilinçlendirme çalışması hem de poşet dağıtımı gerçekleştirildi. Ekipler, mücadele kapsamında Yenişehir ilçesinde Uzunkaş, Değirmençay ve Karahacılı mahallelerinde başlattığı dağıtımlara Akdeniz ilçesinde devam etti. Toplam 7 ilçede 100 bin adet poşet dağıtımı gerçekleştirecek olan ekipler, ayrıca konuyla ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi turunçgili ile ünlü Mersin’de dağıttığı kelepçeli poşetlerle üreticinin ürününü korurken, zararlı ile mücadelesini kolaylaştırıyor ve ihracatı yapılan meyvenin de değerini koruyor. Ekipler, söz konusu sinek ile kültürel mücadelenin yanı sıra tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonları ile de zararlıya karşı mücadelesini sürdürüyor. İlçelerde kurduğu istasyonlarla zararlının ilk görüldüğü anda üreticileri kısa mesaj yoluyla uyarıyor ve önlemini almasını sağlıyor.

Akdeniz meyve sineği nedir?

Turunçgil yetiştiriciliğinin en önemli zararlılarından birisi olan ve ihracatta toleransı sıfır olan sinek, Türkiye’de birçok meyve çeşidine hasar veren bir dış karantina zararlısı. Akdeniz meyve sineği zararı, larvası tarafından yapılır. Meyvenin etli kısmında beslenen larvalar, meyvenin bu kısmında bir yumuşama ve çöküntü meydana getirir. Zarara uğrayan meyveler, vaktinden önce olgunlaşır ve dökülür. Akdeniz meyve sineğinin Türkiye’de en çok zarar verdiği meyveler turunçgiller, Trabzon hurması, nar, şeftali, nektarin ve incirdir. Turunçgiller içerisinde en fazla zararı mandalin ve portakalın erkenci çeşitlerinde yapar.