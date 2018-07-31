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31 Temmuz 2018 15:38

Mersin’de ’Akdeniz meyve sineği ve sirke sineği ile mücadele’ konferansı

Mersin’in Gülnar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile MEÜ Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu işbirliğinde, ’Meyvecilikte Akdeniz Meyve Sineği ve Sirke Sineği ile Mücadele’ konferansı düzenlendi.

Mersin’de ’Akdeniz meyve sineği ve sirke sineği ile mücadele’ konferansı

31 Temmuz 2018 15:38


Gülnar Kültür Merkezi’ndeki konferansta konuşan Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Levent Son, meyveciliği tehdit eden Akdeniz meyve sineği ve sirke sineğiyle mücadele yöntemlerini anlattı. Biyoteknik mücadelenin, zararlı organizmaların direk öldürülmesi yerine hayat seyrindeki biyolojik ve fizyolojik davranışlarının engellenerek kontrol altına alınması gerektiğini söyleyen Son, “Biyoteknik mücadele, kitlesel yakalama, görsel tuzaklar, feromon tuzakları ve besin tuzakları şeklinde uygulanabilir. Ekosisteme zarar vermektense dengesini sağlamak geleceğimiz için önemli bir konu. Akdeniz meyve sineği ve sirke sineği ile mücadelede tüm üreticilerimizin toplu olarak bilinçlenmesi ve mücadeleye katılması, başarıya ulaşmak için son derece önemlidir" dedi.


Konferans sunumun ardından merak edilen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.


Kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen konferansa Gülnar Kaymakamı Ekrem Güngör, İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Özkan Çömez, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Dumrul ve üreticiler katıldı.




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