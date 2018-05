Mersin’de Ali Kınık konseri

Atatürk Parkı Amfi Tiyatro’daki konserde, en sevilen duygusal parçalarından biri olan ‘Bildiğin Gibi Değil’ ile sahneye çıkan Ali Kınık, alanı dolduran kalabalığı şarkıları ile hem coşturdu hem de hüzünlendirdi. ’Nennide Feridem, Koca Reis, Ölürüm Türkiyem, Son Bir Defa, Nerdesin Reis, Ali Ayşe’yi Seviyor’ gibi eski ve yeni birçok şarkısına Mersin’de yeniden hayat veren Ali Kınık, seslendirdiği şarkılar ile vatandaşların milli duygularına dokundu. ‘Çırpınırdı Karadeniz’ şarkısı esnasında sahneye çıkarak Türk bayrağı ve Azerbaycan’ın bayrağını yan yana dalgalandıran gençler ise vatandaşlardan büyük alkış aldı.

“Mersin’e yakışacak kalitede sanatçıları sizlerle buluşturuyoruz”

Mersin’in düzenlenen etkinliklerle adeta şölen havasına büründüğünü ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün, “Biz her gün burada ve Mersin’in her zerresine kalite yakışır diyoruz ve bu kaliteye yakışacak kalitede sanatçıları sizlerle buluşturuyoruz. Ali Kınık’ta o örneklerden bir tanesi. Mersin’e kalite yakışır derken bunu hayatın her anında yaşatmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Coşkulu kalabalık için şarkılarını seslendiren usta sanatçı Ali Kınık ise katılımcıların Ramazan ayını kutlayarak, "Bugün aynı zamanda İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümü. Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve ordusunu, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu.