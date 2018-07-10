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10 Temmuz 2018 16:10

Mersin’de ’Alzheimerle Yaşamak’ konulu sergi

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencilerinin ’Alzheimerle Yaşamak’ adlı projesinde yer alan eserler, Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) Mersin Şubesi Engelli Bakım Merkezi’nde sergilendi.

Mersin’de ’Alzheimerle Yaşamak’ konulu sergi

10 Temmuz 2018 16:10


MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Özge Kar ile hasta yakınları ve gönüllülerin katıldığı sergi açılışında konuşan TAD Mersin Şube Başkanı Aynur Özge, öğrencilerin alzheimer hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları bu projeyi önemsediklerini ve anlamlı bulduklarını söyledi. Buna benzer başka projelerle de Mersin Üniversitesi ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getiren Özge, bu projenin gerçekleşmesini sağlayan eğitimcilere ve eserlere emek veren öğrencilere teşekkür etti.


Sergilenen eserlerin satışından elde edilecek gelirin, Türkiye Alzheimer Derneği’ne bağışlanacağı bildirildi.




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