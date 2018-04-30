Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 12:49

Mersin’de "Anneler Günü Alışveriş Şenliği"

Mezitli Soroptimist Kulübü, kız çocuklarının eğitimi için ’3.

Mersin’de

30 Nisan 2018 12:49

Anneler Günü Alışveriş Şenliği’ düzenledi.


Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen ’Anneler Günü Alışveriş Şenliğine’, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan, soroptimistler, anneler ve çocukları katıldı.


Renkli görüntülerin olduğu şenlikte, Mezitli Kent Konseyi, Türk Kadınlar Birliği Mersin Şubesi, Akdeniz Rotary Kulübü, ZİÇEV, Mezitli Belediyesi Gönüllüleri, kadın sivil toplum kuruluşları ile üretici kadınlar stant açtı. Birbirinden özenle hazırlanmış stantlarda kadınlar satış yaparken, gelen konuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendi.


Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Nalan Varat, "Şenliğimiz, kulübümüzün hassas çalışmaları ile her yıl bir öncekinden daha güzel geçmektedir. Mersin halkının ilgiyle beklediği şenliğimizin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içinde güzel bir gün geçirdik. Şenliğimizden elde edilen gelirin tamamı ile kız çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç