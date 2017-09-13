Mersin’de Antepfıstığı bereketi

Sunulan destekler sayesinde Mersin’de katlanarak artan Antepfıstığı hasadı, üreticinin yüzünü güldürdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığı ile sürdürdüğü tarımsal destek projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Antepfıstığı ile ilgili hayata geçirdiği ’Antepfıstığı tomurcuğunu Mersin’de yeniliyor’ projesi ile Mersin’de üretimi katlayarak, bereketli bir hasat sezonuna imzasını attı.

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerinde Antepfıstığı üretiminde kalite ve verimi artırmaya yönelik kırsal kalkınma projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir bir üretimle bölgedeki ekonomik refaha ve sosyal hayata katkı sağlamayı amaçladı. Bu kapsamda Antepfıstığı yetiştiriciliği konusunda uzman kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket eden Büyükşehir Belediyesi, yöre halkını desteklemek amacıyla 5 mahalleye kavlatma makinası ve yıkama eleği kurulumunu gerçekleştirdi. Proje ile bölgede sinerji oluşturarak üretimin önünü açmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, binlerce insanın hayat kalitesinin yükseltilmesine de katkıda bulunarak, aile bütçesine katkının artmasına aracı oldu.

Antepfıstığı tomurcuğunu Mersin’de yeniledi

Bu sene hasadın beklentilerin de üzerine çıktığını anlatan Gülnar Kuskan Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Türkşen, “Kuskan’da daha önceleri yetiştirdiğimiz ürünlerden kimsenin haberi bile yoktu. Tüccarlar bile bilmiyordu. Yetiştirdiğimiz ürünler başkanımız sayesinde kazanca dönüştü. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik personelleri sürekli gelerek eğitimler verdiler, budamayı, aşılamayı, gübrelemeyi öğrettiler, bedelsiz fidanlar verdiler. Vatandaş önceden çok fazla ilaç da verse yine verim alamıyordu. Ama bu çalışmalar sayesinde şu anda ürünümüz daha bol ve kaliteli şekilde hasat edildi. Büyükşehir Belediyesi sayesinde Kuskan’da Antepfıstığı tomurcuğunu yeniledi" dedi.

Kuskan Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Balcı da hedeflerinin bundan sonra Gaziantep’e rakip olmak olduğunu belirterek, “Hasadımız çok güzel. Büyükşehir Belediyemiz ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın verdiği destekler ile bu sene üretim yüzümüzü güldürdü. Üreticilerimiz de bundan sonra Antepfıstığı üretimine başlamayı düşünüyor. Kısmetse Antep’e rakip olacağız. Hedefimiz Antepfıstığı üretiminde Antep ile yarışmak" diye konuştu.