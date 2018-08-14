Mersin’de Antepfıstığı hasadı yüzleri güldürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, 2016 yılından bu yana Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerinde fıstık üretiminde kalite ve verimi artırmaya yönelik kırsal kalkınma projesiyle bölgedeki ekonomik hayata katkı sağlanıyor. Türkiye için stratejik bir tarımsal değere sahip olan Antep fıstığı üretiminde verim ve kaliteyi artırmak, rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretimle bölgedeki ekonomik refaha katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje sayesinde bölgede sinerji yaratılarak binlerce insanın hayat kalitesinin yükseltilmesine ve aile bütçesine katkı sağlanmasında fayda sağlanıyor.

"Proje ile rekolte arttı"

2016 yılında Mersin’de Antep fıstığı rekoltesi 1.171 ton olurken, 2018 yılında ise 1.442 ve 1.536 ton aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Proje ile Mersin’de Antep fıstığı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Gülnar, Mut, Silifke İlçelerinde, sürdürülebilir toprak yönetimi ilkeleri doğrultusunda doğru tarım uygulamaları ile Antep fıstığı üretiminde verim ve kalitesinin artırılması, pilot uygulamalar ile Antep fıstığı üretiminin yörede yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Mersin’in Gülnar, Silifke ve Mut ilçelerinde, toplam 9 köyde birer dekar Antep fıstığı bahçesinde verim ve kalitenin artırılması için araştırma sonuçlarından elde edilen, budama, toprak işleme, gübreleme, elle/atomizörle tozlama, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat teknikleri kullanılarak, verilen teknik ve uygulamalı eğitimlerle örnek bahçelerde verim ve kalite artırımı sağlanıyor.

"Ürünlerin verimi ve kalitesi arttı"

Proje sayesinde 3 yıldır ürünlerinin çok verimli olduğunu belirten Silifke İlçesi Nuru Mahalle Muhtarı Mustafa Şen, "Bu projeyi bizler köy genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz. 3 yıl boyunca çok verimli ürünler almaya başladık. Mersin Büyükşehir Belediyesi bize fıstık kavlatma makinesi, patoz ve fidan desteği verdi. Ürünlerimizin kalitesi arttı, verimler fazlalaştı, daha iyi oldu. Biz projeden çok memnunuz" dedi.

"Daha bilgili hareket ediyoruz"

Nuru Mahalle sakinlerinden Sami Avcı ise, "Biz Antep fıstığı, zeytin ve incir üretiyoruz. Daha önceden bu işleri böyle iyi yapamıyorduk. Artık bilgi edindik ve geçen yıllara oranla bu yılki hasadımız yüzde yüz oldu. Daha önceden bilmediğimiz için hep böcekler gelir, meyveyi dökerdi. Ama şu an da bu konuda daha çok bilgilendik. İlaçlamanın zamanını öğrendik, önceden bilmezdik" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknik Elemanı Agah Aktan da projenin amacına yüzde yüz ulaştığını belirterek, "2016 yılında ağaçlardan aldığımız meyvelerin ölçümleri, 2018 yılında daha fazla oldu. Çiftçiler bu konuda olumlu tepkiler veriyorlar ve projenin devam etmesinden yanalar" dedi.